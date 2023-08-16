Перспективы акций РусГидро в ожидании увеличения дивидендов умеренно позитивны - "Велес Капитал"

Перспективы акций "РусГидро" в ожидании увеличения дивидендов умеренно позитивны, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В "РусГидро" сообщили, что компания ориентирована на рост абсолютного размера дивидендов в долгосрочной перспективе. В предыдущий раз РусГидро выплатила за 2022 год 0,050254795 руб./акц. с доходностью около 6%. С технической точки зрения акции "РусГидро" остаются в долгосрочном восходящем тренде, который актуален как минимум до закрепления бумаг ниже поддержек 0,8250 руб. и 0,8020 руб. Среднесрочно бумаги "РусГидро" все еще настроены на покорение новых пиков и в случае преодоления сопротивлений 0,9000 руб., 0,9400 руб. и 0,9700 руб. могут стремиться к 0,9920 руб., 1,0150 руб и 1,0450 руб. - максимумам с 2017 года", - пишет эксперт.

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