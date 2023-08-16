"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций CVS Health

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций владельца сети аптек и поставщика планов медицинского страхования CVS Health Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Непростая динамика отрасли подтверждает, что покупка Aetna - правильный шаг, отмечают эксперты. Аптеки CVS Health расположены по всей стране, а Aetna упрощает доступ стареющего населения к консультациям и лекарствам и позволяет избежать дорогостоящего лечения, указывают они.

"Основным постоянным риском стало давление на рентабельность. Стоимость медицинской помощи - серьезный повод для беспокойства американцев, и контроль стал одной из главных тем политической повестки. Согласно исследованию Kaiser Family Foundation за 2021 год, стоимость семейной страховки составила $22 тыс. CVS Health может частично помочь в снижении расходов и улучшении качества помощи", - обращают внимание аналитики "БКС МИ".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.