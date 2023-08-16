"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Albemarle

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одного из крупнейших американских поставщиков лития для аккумуляторов электромобилей Albemarle с прогнозной стоимостью на уровне $232 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"После временной просадки цены на литий во 2К23 восстановились. На этом фоне, а также за счет изменений условий по контрактам Albemarle отчиталась о прибыли за 2К23 гораздо выше ожиданий и повысила годовой прогноз. Мы полагаем, что эмитенту по-прежнему на руку низкие затраты и новые стартапы, а также долгосрочный рост отрасли электромобилей", - отмечают эксперты.

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