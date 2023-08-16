Возможна новая волна роста цены нефти в конце августа - "Финам"

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, закроют текущую неделю небольшим снижением, ближайший диапазон поддержки составляет $83-84 за баррель, однако ближе к концу августа можно ждать новой волны повышения цены на "черное золото", считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

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