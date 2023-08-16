GDR X5 остаются топ-бумагами потребительского сектора - Альфа-банк

Депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group остаются топ-бумагами в потребительском секторе на российском рынке акций с учетом сильной операционной динамики, генерации денежных потоков и возможной редомициляции, говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"X5 отчиталась о финансовых результатах за 2К23. EBITDA снизилась на 1% г/г (маржа 7,9%), однако превысила наши ожидания и консенсус-прогноз на 5-9%. Ценовая конкуренция и пересмотр ассортимента оказывают давление на маржу, но способствуют росту покупательского трафика. Региональная экспансия и развитие дискаунтеров "Чижик" также пока негативно влияют на маржу, хотя и вносят вклад в рост выручки. Мы по-прежнему ожидаем, что маржа EBITDA X5 будет находиться в диапазоне 6,5-6,7% (против 7%+ ранее) в ближайшие годы, - пишет эксперт. - Между тем ожидаемое ускорение инфляции в ближайшие кварталы может оказать поддержку операционным результатам ритейлеров. Эмитент остается нашей топ-акцией в потребительском секторе с учетом сильной операционной динамики, генерации денежных потоков и возможной редомициляции. Расписки компании торгуются на мультипликаторе 3,3x EV/EBITDA 2023П, что предполагает дисконт 30% к среднему уровню за 5 лет и 6% дисконт к "Магниту".

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