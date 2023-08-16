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16 августа 2023 года 09:05

S&P 500 завершил торги на минимуме за месяц

Фондовые индексы США упали более чем на 1% во вторник. Азиатские фондовые индексы снижаются на торгах в среду. Цены на нефть продолжают опускаться в среду.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц.

Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Розничные продажи в Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Опубликованные статданные являются очередным подтверждением сохранения устойчивости американской экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, отмечает Market Watch.

"Это не самые лучшие новости, когда вы ждете завершения цикла подъема ставки Федрезервом", - отмечает аналитик LPL Financial Куинси Кросби.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари.

"Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Отчет Минтруда США, также обнародованный во вторник, показал максимальный с мая 2022 года рост стоимости импорта в стране. Импортные цены в июле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,1% месяцем ранее. В годовом выражении стоимость импорта уменьшилась в июле на 4,4% - слабее, чем месяцем ранее (-6,1%).

Котировки акций американских банков резко снизились во вторник. Днем ранее глава Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) Мартин Грюнберг заявил о необходимости ужесточения регулирования крупных региональных банков.

Аналитик Fitch Крис Вулф сказал в интервью CNBC во вторник, что агентству, вероятно, придется понизить рейтинги многих банков США, поставленные на пересмотр в июне. Если Fitch снизит прогноз для американского банковского сектора в целом на одну ступень - до "AA-" с "A+", ему придется пересмотреть рейтинги более 70 фининститутов США, включая такие крупные как JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Bank of America Corp. (SPB: BAC), отметил Вулф.

Акции JPMorgan подешевели на 2,6% по итогам торгов, Bank of America - на 3,2%.

Котировки бумаг региональных банков KeyCorp (SPB: KEY), Comerica Inc. (SPB: CMA), Citizens Financial Group (SPB: CFG) и Capital One Financial (SPB: COF) Corp. упали на 3,5%, 4,5%, 4,4% и 2,1% соответственно.

Акции Discover Financial Services (SPB: DFS), работающей в сфере финансовых услуг, стали лидером падения среди компонентов индекса S&P 500 во вторник. Они подешевели на 9,4% к закрытию рынка на новости об уходе главного исполнительного директора Роджера Ротшильда.

Стоимость акций Bank of New York Mellon (SPB: BK) опустилась на 1,7% на информации, что инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета продала всю свою долю в банке в минувшем квартале.

Berkshire при этом приобрела акции трех застройщиков D.R. Horton Inc. (SPB: DHI), Lennar Corp. (SPB: LEN) и NVR Inc. (SPB: NVR) на общую сумму $814 млн. Котировки бумаг этих компаний выросли по итогам торгов на 2,9%, 1,8% и 0,5% соответственно.

Акции PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. упали в цене на 6% на информации об их продаже инвесткомпанией Elliott Investment Management.

Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) подорожали на 0,7%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта зафиксировал 10%-ное сокращение чистой прибыли во втором финансовом квартале при уменьшении выручки на 2%. Компания подтвердила годовые прогнозы, предусматривающие снижение прибыли и выручки, а также объявила о запуске программы выкупа акций на $15 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 361,24 пункта (1,02%) и составил 34946,39 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 51,86 пункта (1,16%) - до 4437,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 157,28 пункта (1,14%) и составил 13631,05 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.

Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказываются на настрое трейдеров.

JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) понизил прогноз роста экономики КНР на 2023 год до 4,8% с ожидавшихся в мае 6,4%. Эксперты инвестбанка полагают, что Китай не сможет добиться целевого показателя роста ВВП в 5% в этом году без дополнительных стимулов.

Накануне Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) принял неожиданное для рынка решение понизить ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%.

"Китайский ЦБ удивил большинство экспертов снижением ставки, - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch. - Хотя этот шаг является полностью обоснованным, он вряд ли будет иметь продолжительный эффект при отсутствии новых бюджетных расходов".

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,5% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%.

Лидерами снижения в материковом Китае являются акции технологических компаний, в том числе iFLYTEK (-8,9%), Zhongji Innolight (-0,6%), Inspur Electronic (-2,4%), Foxconn Industrial (-1,2%).

В Гонконге резко дешевеют акции Anta Sports (-3,6%), Li Ning Co. (-3,1%), Baidu Inc. (SPB: BIDU) (-3,2%), Techtronic Industries (-2,7%).

Бумаги Tencent (SPB: 700) Music Entertainment Group прибавляют в цене 1,5% в ходе торгов в Гонконге в среду. Выручка музыкальной стриминговой платформы во втором квартале выросла на 48%, до 4,25 млрд юаней ($586 млн), превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet экспертов, составлявший $540 млн. Компания также сообщила, что число платных подписчиков ее сервиса в июне достигло 100 млн.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,3% в ходе торгов.

Стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial Group опустилась на 2,9%, Sumitomo Mitsui - на 1,5%, SoftBank Group - на 2,9%, Fast Retailing - на 1,7%, Sony Group - на 1,4%.

Также дешевеют акции нефтекомпании Inpex Corp (-2,3%), и сталелитейных компаний Nippon Steel (-2,3%), Kobe Steel (-2%) и JFE Holdings (-2,1%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 1,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.

Акции австралийского Commonwealth Bank подешевели на 1,3%, Westpac Banking - на 1%, National Australia Bank - на 0,8%, Macquarie Group - на 1,7%.

Котировки бумаг горнодобывающих компаний BHP Group, Fortescue Metals, Rio Tinto и Pilbara Minerals снизились соответственно на 3%, 2,3%, 1,3% и 1%.

Цены на нефть продолжают опускаться в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в среду составляет $84,64 за баррель, что на $0,25 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,32 (1,5%) до $84,89 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,21 (0,26%), до $80,78 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $1,52 (1,8%), до $80,99 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Экономика США тем временем, демонстрирует устойчивость в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, и это вызывает опасения дальнейшего подъема ставки, которое может спровоцировать ухудшение ситуации в экономике.

"Большинство факторов на нефтяном рынке указывает на сокращение спроса. Потребуется дальнейшее снижение цен на нефть, чтобы на рынке появились покупатели", - отмечает главный аналитик Oanda Эдвард Мойя, слова которого приводит Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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