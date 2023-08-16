Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов среды под давлением негативных внешних факторов

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов среды под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Дополнительным фактором снижения рынка выступает объявленное накануне Банком России повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3089,32 пункта (-0,83%), индекс РТС - 1001,83 пункта (-0,83%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 2,1%. При этом доллар США к этому моменту практически не изменился по отношению к закрытию предыдущего дня, составив 97,11 руб./$1 (+0,02 рубля к закрытию вторника).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%, "префы" потеряли в цене 1,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%, "префы" снизились на 0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%) и TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,5%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному снижению российских акций в начале торгов среды способствует, прежде всего, негативный внешний фон, доминировавший на глобальных рынках два дня подряд. И лишь в середине недели на мировых рынках стала прослеживаться некоторая позитивная коррекция. Но она пока довольно слабая и не свидетельствует о кардинальном улучшении ситуации, что в результате и не оказывает должной поддержки российскому рынку. Дополнительным фактором снижения рынка акций РФ выступает и объявленное накануне Банком России повышение ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшие общее снижение "аппетита к риску". В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса, и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказываются на настрое трейдеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,5% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,46%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 1,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.

Вместе с тем европейские фондовые площадки, заметно упавшие накануне, в начале торгов среды пытаются скорректироваться вверх, демонстрируя рост на 0,1-04%. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 подрастает на 0,2%, что также говорит о некоторой стабилизации ситуации.

В свою очередь, цены на нефть, падавшие предыдущие два дня подряд и демонстрировавшие снижение утром в среду, постепенно смогли отыграть негатив и выйти в небольшой плюс благодаря данным Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей. Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:10 мск в среду составила $84,94 за баррель, что было на 0,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $84,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подросла к этому времени на 0,04%, до $81,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,8%, до $80,99 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон утром среды можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть остаются под давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Рубль стабилен в надежде на новые меры поддержки со стороны финансовых властей. Участники валютного рынка ждут новостей о возможных новых мерах поддержки рубля, которые по появившейся вчера в СМИ информации могут включать контроль за капиталом и возвращение к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами".

"Таким образом, в начале торгового дня российский фондовый рынок может остаться под сдержанным нисходящим давлением в рублевом сегменте на фоне приостановки девальвации. Инвесторы будут ждать новостей с валютного рынка, а также квартальных результатов Qiwi (MOEX: QIWI) и HeadHunter (MOEX: HHRU) за первое полугодие текущего года по МСФО. Волатильность на Мосбирже на этой неделе резко выросла на фоне происходящих на валютном рынке изменений. До прояснения ситуации инвесторы могут на какое-то время воздержаться от масштабных покупок в акциях, но в целом спросом продолжают пользоваться дивидендные истории и нефтегазовые эмитенты", - считает Кожухова.

Индекс МосБиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3060-3100 пунктов в среду, полагают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB). "Мы считаем, что на фоне ситуации на валютном рынке сейчас стоит воздержаться от покупок акций экспортеров, так как есть высокая вероятность дальнейшего укрепления рубля. Наиболее уязвимо в данном случае выглядят бумаги из сектора горной добычи и металлургии, в частности, акции "АЛРОСА", "Русала" и "Норникеля", - указывают эксперты ПСБ.

Российский рынок акций вряд ли сможет расти без подорожания нефти марки Brent и укрепления рубля, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"Решение Банка России поднять ключевую ставку сразу до 12% годовых немного ослабило давление на рубль, но этого недостаточно для возврата российской валюты в относительно комфортную зону 80-90 руб./$1. Главным бенефициаром повышения ставки является "Московская биржа", которая более половины доходов получает от размещения остатков на рынке. Во вторник бумага подорожала на 4,6%, и ее подъем вполне может продолжиться. Некоторым сдерживающим фактором остаются опасения относительно щедрости биржи по дивидендам, - указывает эксперт. - Немного удивительным выглядел рост нефтянки на подешевевшей на 2% нефти и укрепившемся рубле. Здесь отыгралась информация российского Минфина, что средняя цена на нефть марки Urals с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, а дисконт к нефти марки Brent уменьшился до $13,9. Это позитивная новость для бумаг сектора. Но будет трудно продолжить рост в среду. Не исключено, что в секторе чуть лучше будут выглядеть бумаги "ЛУКОЙЛа".

"Если ЦБ РФ решится на еще одно повышение ставки, то оно будет не таким значительным, как последнее. Вероятно, "облигационное дно" близко. Рост доходностей ОФЗ в любое время может спровоцировать переток существенной части капитала с рынка акций. Кроме того, в связи с падением стоимости облигаций стоит готовиться к тому, что финансовые результаты банков за август ухудшатся. Складывается впечатление, что банки больше потеряют из-за снижения объемов кредитования, чем заработают на росте процентных ставок. Но продавать акции банков пока рано", - полагает Антонов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 19,87 млрд рублей (из них 3,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,3 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,9 млрд рублей на акции "РуссНефти" (MOEX: RNFT)).