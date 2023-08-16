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Главная / Мнения аналитиков / Возможна пауза в действиях по ставке ЦБР на заседании в сентябре - Альфа-банк
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16 августа 2023 года 11:42
Возможна пауза в действиях по ставке ЦБР на заседании в сентябре - Альфа-банк
Возможна пауза в действиях по ключевой ставке Банка России на заседании 15 сентября 2023 года, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономисты Валерия Кобяк и Ксения Зайцева. "ЦБ РФ предпринял очень резкий шаг, повысив ставку на 350 б.п. (до 12% годовых), что соответствовало нашим ожиданиям, однако рынок ожидал меньшее повышение. В пресс-релизе подчеркивается, что регулятор принял решение с целью ограничения рисков ценовой стабильности, однако все упомянутые факторы были известны на заседании 21 июля, и никаких новых аргументов в поддержку внеочередного заседания представлено не было. При этом повышение процентной ставки вряд ли повлияет на курс рубля в условиях ограниченности финансовых потоков, так что резкое повышение ставки может быть связано с параметрами нового бюджета, которые еще не доступны рынку, но известны ЦБ РФ, отсюда и неожиданные действия, - пишут эксперты в обзоре. - Также решение выглядит негативным в контексте коммуникации регулятора с рынком, поскольку в июле Банк России объявил новый прогнозный диапазон процентной ставки, в котором 10%-ая ставка обозначена как максимальная на 2023 год. Таким образом, заседание снижает предсказуемость действий по ставке и заставит рынок еще больше следить за динамикой валютного курса. Что касается дальнейших действий регулятора, то сейчас мы ожидаем паузы на заседании 15 сентября 2023 года; вероятность дальнейшего повышения будет зависеть от реакции рынка на решение от 15 августа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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