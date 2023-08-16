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Главная / Мнения аналитиков / Вероятна консолидация цен средних и длинных ОФЗ на достигнутых уровнях в среду - ПСБ
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16 августа 2023 года 10:34
Вероятна консолидация цен средних и длинных ОФЗ на достигнутых уровнях в среду - ПСБ
Доходность годовых рублевых гособлигаций может продолжить переоцениваться ближе к уровню ключевой ставки ЦБ РФ, а по среднесрочным и длинным ОФЗ вероятна консолидация котировок на достигнутых уровнях, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Короткие годовые ОФЗ выросли в доходности на 77 б.п. (10,77%), среднесрочные 5-летние бумаги - на 10 б.п. (11,15%), а 10-летние снизились на 1 б.п. (11,35%) после повышения Банком России ключевой ставки до 12% годовых. Регулятор пока ограничился решением только по ставке, поэтому повышение столь сильное. Возможно, предел повышения достигнут или уже близок. При этом дополнительные меры по стабилизации валютного курса (например, дополнительные ограничения по движению капитала), возможно, последуют чуть позже, - отмечают эксперты в комментарии. - В этом ключе доходность годовых ОФЗ может продолжить переоцениваться ближе к уровню ключевой ставки. По среднесрочным и длинным ОФЗ ожидаем консолидацию котировок на достигнутых уровнях - инвесторы будут оценивать эффективность мер ЦБ. Дополнительную поддержку длинным ОФЗ оказала отмена аукционов Минфина в среду, 16 августа". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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