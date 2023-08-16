Индекс Мосбиржи, вероятно будет торговаться в диапазоне 3060-3100п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно будет торговаться в диапазоне 3060-3100 пунктов в среду, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы считаем, что на фоне ситуации на валютном рынке сейчас стоит воздержаться от покупок акций экспортеров, так как есть высокая вероятность дальнейшего укрепления рубля. Наиболее уязвимо в данном случае выглядят бумаги из сектора горной добычи и металлургии ("АЛРОСА", "РУСАЛ" и "Норникель")", - указывают эксперты в комментарии.

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