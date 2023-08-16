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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно будет торговаться в диапазоне 3060-3100п в среду - ПСБ
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16 августа 2023 года 10:20
Индекс Мосбиржи, вероятно будет торговаться в диапазоне 3060-3100п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно будет торговаться в диапазоне 3060-3100 пунктов в среду, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы считаем, что на фоне ситуации на валютном рынке сейчас стоит воздержаться от покупок акций экспортеров, так как есть высокая вероятность дальнейшего укрепления рубля. Наиболее уязвимо в данном случае выглядят бумаги из сектора горной добычи и металлургии ("АЛРОСА", "РУСАЛ" и "Норникель")", - указывают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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