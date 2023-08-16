Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика РФ, США и еврозоны, протокол заседания ФРС, финрезультаты HeadHunter и ВОСА Globaltrans, ИЦП в России в июле:

- Публикация протокола июльского заседания ФРС США;

- Промышленное производство в США в июле и в еврозоне в июне;

- Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США в июле;

- Финансовые результаты HeadHunter за 2К23 по МСФО;

- Внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) Globaltrans по вопросу редомициляции;

- Макростатистика РФ, США и еврозоны.

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