Цены рублевых корпбондов в среду могут вновь снизиться, отыгрывая заметное повышение ставки ЦБ РФ

Москва. 16 августа. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут вновь умеренно снизиться, отыгрывая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых на внеочередном заседании 15 августа; при этом внешние сигналы, являющиеся преимущественно негативными, также будут стимулировать игру на понижение российских облигаций, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор. ЦБ РФ, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Центробанк.

Министерство финансов России 16 августа не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации,

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшие общее снижение "аппетита к риску". В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Розничные продажи в Соединенных Штатах выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил во вторник, что он пока не готов говорить о победе ФРС над инфляцией. "Инфляция замедляется. Мы добились прогресса и хорошего. Я доволен этим. Но она все еще слишком высока", - отметил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной резервной системы в 2%, или нам нужно сделать больше, - сказал он. - Я не готов сказать, что мы закончили".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказываются на настрое трейдеров. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,5% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng теряет 1,4%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 упал по итогам торгов на 1,4%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 1,7% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают опускаться в среду, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в ночь со вторника на среду. Неделей ранее резервы увеличились на 4,067 млн баррелей. Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения ослабления спроса, связанные, в частности, с сигналами замедления темпов роста китайской экономики.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск составила $84,55 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 1,5%, до $84,89 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,38%, до $80,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на 1,8%, до $80,99 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут опубликованы в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей и практически не ждут изменения запасов дистиллятов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 15 августа снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,693 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,3 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали заметное снижение, отыгрывая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,41% и составил 108,02 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,38%, опустившись до 861,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (-1,47%), "Магнит БО-004Р-01" (-1,13%), "Почта России-001Р-10" (-1,12%) и "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (-1,09%), а в лидерах повышения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,79%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,13%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новые технологии" (Татарстан) полностью разместило выпуск 5-летних облигаций с 3-летней офертой серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,65% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 13,05% годовых, купоны полугодовые.

ГК "Автодор" завершила размещение 24-летних облигаций серии 004Р-05 объемом 4,6 млрд рублей. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3% годовых. Предусмотрена амортизация спустя 2 года после начала обращения бондов. Выпуск размещен по закрытой подписке, потенциальный приобретатель облигаций - Минфин РФ.

ООО "ЭкономЛизинг" повысило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей с 14,75% до 15,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 16,4% годовых, купоны квартальные. Компания планирует 16 августа начать размещение данного выпуска.

ООО "Энергоника" увеличило размер ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей с 14% до 16% годовых. Размещение займа начнется 17 августа. Ставка купонов установлена до погашения, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-6-го, 9-10-го, 13-14-го, 17-18-го купонов, еще 20% от номинала в дату окончания 20-го купона. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых бондов серии 001Р объемом до 2 млрд рублей. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

Оператор сети дата-центров "Селектел" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,74% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал на объем размещения 4 млрд рублей, перед открытием книги объем был скорректирован до "не менее 3 млрд рублей", в результате по итогам сбора заявок был зафиксирован на уровне 3 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 18 августа.

ООО "Агентство судебного взыскания" 18 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 17% годовых до погашения. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10,2 года (3720 дней). Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-08R размере 13,3% годовых. Компания разместила выпуск 15-летних облигаций объемом 12 млрд рублей в феврале 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 7-й рабочей день, предшествующий дате начала купона, и 1,3%. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.

Кроме того, ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 42-го купона облигаций 23-й и 28-й серий на уровне 5,3% годовых. ФСК ЕЭС разместила выпуски 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения бондов - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона была установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140 купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%. Ставка текущего купона по выпускам - 3,31% годовых.

ООО "Феррони" выкупило по оферте 8 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 200 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,004% эмиссии. Трехлетний выпуск был размещен в августе 2022 года. Ставка 1-15 купонов установлена в размере 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Компания провела четыре добровольные оферты - приобретения по соглашению с инвесторами (25% от суммы выпуска каждая, по 50 тыс. облигаций). По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала в даты окончания 34-го и 36-го купонов.