Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 95-100 руб./$1 в среду - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 95-100 руб./$1 на торгах в среду, при этом вероятность укрепления национальной валюты до 90-93 руб./$1 в ближайшие дни по-прежнему остается весьма высокой, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Повышение Банком России лишь ключевой ставки, пусть и достаточно резкое (до 12% годовых) принципиально текущую расстановку сил на валютном рынке не изменяет, создавая лишь условия для постепенного его охлаждения. Вместе с тем хотя других мер, способных быстро сбалансировать ситуацию на валютном рынке, регулятор пока не предпринял, он все-таки показал, что ему небезразлична волатильность рубля, усиливающая инфляционные риски. Более того, уже во вторник вечером СМИ сообщили, что российские власти обсуждают с экспортерами меры по увеличению предложения валюты на рынке, необходимые для стабилизации курса рубля, причем не исключается возврат к обязательной продаже валютной выручки, - пишет эксперт в обзоре. - Перспектива активизации экспортеров на фоне готовности властей предпринимать действия для поддержания позиций рубля, на наш взгляд, будет способствовать остыванию валютного рынка. В среду ждем, что курс доллара останется в диапазоне 95-100 руб./$1, но будет находиться под давлением. Вероятность отката в ближайшие дни к 90-93 руб./$1 мы по-прежнему оцениваем как весьма высокую. Не исключаем и уход американской валюты "под" отметку 90 руб./$1 в случае запуска властями действенных мер по поддержке рубля и/или появления заметного навеса предложения валюты со стороны экспорта".

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