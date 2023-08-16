Рынок акций РФ вряд ли сможет расти без подорожания нефти и укрепления рубля - "Алор Брокер"

Российский рынок акций вряд ли сможет расти без подорожания нефти марки Brent и укрепления рубля, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Решение Банка России поднять ключевую ставку сразу до 12% годовых немного ослабило давление на рубль, но этого недостаточно для возврата российской валюты в относительно комфортную зону 80-90 руб./$1. Главным бенефициаром повышения ставки является Московская биржа, которая более половины доходов получает от размещения остатков на рынке. Во вторник бумага подорожала на 4,6%, и ее подъем вполне может продолжиться. Некоторым сдерживающим фактором остаются опасения относительно щедрости биржи по дивидендам, - указывает эксперт. - Немного удивительным выглядел сильный рост нефтянки на подешевевшей на 2% нефти и укрепившемся рубле. Здесь отыгралась информация российского Минфина, что средняя цена на нефть марки Urals с 15 июля по 14 августа 2023 года составила $70,33 за баррель, а дисконт к нефти марки Brent уменьшился до $13,9 долларов. Это позитивная новость для бумаг сектора. Но будет трудно продолжить рост и в среду. Не исключено, что в секторе чуть лучше будут выглядеть бумаги "ЛУКОЙЛа".

Также Антонов отмечает, что повышение ставки вызвало очередное падение цен облигаций. "Скорее всего, если ЦБ и решится на еще одно повышение ставки, то оно будет не таким значительным, как последнее. Вероятно, "облигационное дно" близко. Рост доходностей ОФЗ в любое время может спровоцировать переток существенной части капитала с рынка акций. Кроме того, в связи с падением стоимости облигаций стоит готовиться к тому, что финансовые результаты банков за август ухудшатся. Складывается впечатление, что банки больше потеряют из-за снижения объемов кредитования, чем заработают на росте процентных ставок. Но продавать акции банков пока рано", - пишет он в материале.

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