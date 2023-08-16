Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Компания сообщила о рекомендации совета директоров выплатить 27,5 руб. на акцию в виде дивидендов по итогам 1П23. Мы считаем это решение нейтральным для динамики котировок событием. Рекомендованный размер дивидендов соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу, а также практике распределения в виде промежуточных дивидендов 50% чистой прибыли по РСБУ, о которой "Татнефть" уже отчиталась. Текущая дивидендная доходность составляет около 4,8%", - отмечает эксперт.

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