Цена акций Мосбиржи может вырасти до 180 руб. на горизонте года - "БКС МИ"

Котировки акций "Московской биржи" могут подняться до 180 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 30% от текущего уровня, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Компания является явным бенефициаром роста процентных ставок, что во вторник в течение дня отразилось на опережающей положительной динамике котировок. Обновлены максимумы с февраля 2022 года, цена поднялась выше 140 руб. Сейчас едва ли стоит ожидать скорое снижение ключевой ставки, а значит, биржа имеет все шансы заметно нарастить процентные доходы, доля которых в последнее время выше 50% (больше, чем комиссионные). Положительные ожидания по акциям "Московской биржи" сохраняются", - указывают эксперты в комментарии.

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