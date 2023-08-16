Рубль укрепился относительно доллара и юаня на фоне информации об обсуждении мер по стабилизации курса

Москва. 16 августа. Доллар США и юань снижаются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль умеренно растет на фоне информации об прошедшем накануне обсуждении мер по стабилизации курса.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 руб./$1 (-69,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,03 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 11,1 коп. - до 13,143 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта укрепляется на фоне неподтвержденной официально информации о прошедшей во вторник встрече крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля. Три источника, участвовавших в обсуждении, подтвердили "Интерфаксу" факт переговоров. В том числе рассматривается возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее).

На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.

Помимо этого встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании "посредников". В этой связи обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.

Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника "Интерфакса", знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки в течение трех месяцев после вывоза товара.

Обсуждение возможных мер по стабилизации курса рубля прошло после внеочередного повышения Банком России ключевой ставки - сразу на 350 б.п., до 12%. Причем котировки во вторник утром не показали заметного роста, поскольку, во-первых, участники торгов ожидали от ЦБ не только повышения ставки, но и других мер регулирования, во-вторых, большая часть реакции на новости о возможном поднятии ставки была отражена в курсе рубля в понедельник.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Негативный внешний фон не оказал давления на рубль. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $84,68 за баррель, что на 0,25% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,82 за баррель, что на 0,21% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,97%, китайский CSI300 снижается на 0,18%, гонконгский Hang Seng - на 1,18%, южнокорейский Kospi - на 1,39%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,04%.