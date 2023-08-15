Индекс Мосбиржи закрылся во вторник умеренным снижением, индекс РТС подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля

Москва. 15 августа. Рублевые цены большинства blue chips российского фондового рынка и индекс Мосбиржи умеренно снизились по итогам основных торгов вторника, в то время как индекс РТС слегка подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля.

К 18:50 МСК индекс Мосбиржи составил 3115,25 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1010,19 пункта (+0,08%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 2%.

Подешевели обыкновенные акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%, "префы" потеряли в цене 0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+5,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%, "префы" выросли в цене на 0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%).

Ситуация на рынке акций РФ в ходе волатильных торгов 15 августа кардинально менялась несколько раз в зависимости от динамики курса нацвалюты, который в свою очередь находился под влиянием решения Банка России о повышении ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании во вторник. Российский рубль, заметно укреплявшийся до заседания ЦБ РФ, возобновил снижение в основных валютных парах спустя несколько минут после объявления решения регулятора. Однако в последний час торгов рубль вновь стал активно укрепляться, в результате чего доллар США к концу дня оказался вблизи отметки 97,09 руб./$1 (-0,57 рубля к закрытию понедельника).

Как полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", снижение рублевых цен российских акций и индекса МосБиржи к концу основных биржевых торгов вторника произошло в основном из-за новой волны укрепления рубля, в то время как долларовый индекс РТС по этой же причине смог выйти в небольшой плюс. Аналитики не исключают, что рост нацвалюты вечером во вторник мог произойти на спекуляциях вокруг того, что ЦБ РФ может не ограничиться лишь повышением ключевой ставки для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке, а может объявить и другие меры валютного регулирования. В частности, перед заседанием ЦБ управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич отмечал: "Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные ограничения на трансграничные движения капитала".

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор. ЦБ РФ, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

Что касается мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, то их динамика 15 августа была под давлением продавцов из-за слабой макроэкономической статистики из Китая, которая была опубликовано еще в начале дня. Китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,07%, гонконгский Hang Seng упал на 1,03%. Промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник принял неожиданное для рынка решение понизить ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Снижение ставки MLF означает возможность понижения базовой ставки (loan prime rate, LPR) на следующей неделе. Сейчас эта ставка находится на уровне 3,55% годовых.

В свою очередь европейские фондовые площадки заметно просели по итогам торгов 15 августа, потеряв к концу дня 0,9-1,6%. Американские фондовые индексы также снижаются в начале торгов (на 0,6-0,8%) в связи с общим ослаблением "аппетита к риску" на глобальных рынках из-за слабых статданных по экономике Китая.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США. В частности, розничные продажи в США в июле выросли четвертый месяц подряд - на 0,7% относительно июня (эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%). Федеральная резервная система (ФРС) пытается сдержать потребительский спрос за счет подъема процентных ставок уже более года, но июльская статистика розничных продаж вместе с умеренным ускорением инфляции в июне указывает на то, что задача еще не выполнена.

На этом фоне октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на 2,11% - до $84,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,36% - до $80,56 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов не показал единой динамики индексов после экстренного решения ЦБ РФ повысить процентную ставку сразу с 8,5% до 12% годовых и слухов о возможном возврате к контролю за движением капитала. Рубль к вечеру вторника вернулся к росту. Поддержку нацвалюте к закрытию основных торгов оказали сообщения в СМИ о том, что власти России обсуждают возврат к контролю за движением капитала, чтобы остановить девальвацию. Наибольший рост к завершению основной сессии показали расписки "Глобалтранса", акции "Московской биржи", бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) и "ТМК" (MOEX: TRMK), расписки Ozon, привилегированные акции "Сургутнефтегаза". В среду пройдет собрание акционеров "Глобалтранса" по вопросу редомициляции. Вместе с тем акции застройщиков пострадали после значительного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, что предполагает увеличение стоимости ипотеки и потенциальное снижение спроса на жилье".

"Рубль во вторник открылся ростом на фоне ожиданий внеочередного заседания Банка России, после чего некоторое время укреплялся. Решение ЦБ РФ повысить ставку сразу на 3,5 процентного пункта стало неожиданным, большинство ожидало не настолько большого шага. Несмотря на это, нацвалюта после кратковременного укрепления резко подешевела. Давление на рубль в середине дня, скорее всего, оказало то, что многие ожидали от ЦБ мер ужесточения валютного контроля, в том числе хотя бы намека на возможное возвращение определенной доли экспортной выручки, обязательной к продаже на внутреннем рынке. Однако это, вероятно, затруднительно из-за рисков санкционных ограничений на операции с данными средствами", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению Бабина, "наблюдавшееся в последние месяцы ослабление рубля вызвано не только и не столько повышенным потребительским спросом, который усиливается избыточным кредитованием, поэтому само по себе повышение ключевой ставки, даже на более высокие уровни, вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля. Этому препятствует сохраняющаяся нехватка иностранной валюты, вызванная сокращением экспортной выручки, ее невозврата в страну, а также расчетов за экспорт рублями и неликвидными валютами дружественных стран. Ситуация усугубляется устойчивым оттоком значительного капитала. Все эти факторы слабо зависят от уровня процентных ставок в экономике. Поддержку рублю все же может оказать приближение очередного налогового периода. В отличие от предыдущих месяцев, когда этот фактор лишь удерживал некоторое время рубль от устойчивого ослабления, в этот раз возможно более ощутимое влияние фискальных платежей экспортеров, которые для этих целей могут продавать больше валюты благодаря повышению нефтяных цен, произошедшему с конца июня".

"Рубль отреагировал скорее нейтрально на повышение ключевой ставки ЦБ, основное его укрепление пришлось на период с момента анонса внепланового заседания до публикации сегодняшнего пресс-релиза по итогам заседания. Мы ожидаем, что без объявления дополнительных мер (валютные интервенции, возвращение обязательства о продаже экспортной выручки и др.) для естественного укрепления рубля может понадобиться несколько месяцев. Осуществленное повышение ставки приведет к замедлению роста кредитования и общего экономического роста в перспективе нескольких кварталов, что скорее негативно для рынка", - отмечают в своем аналитическом обзоре главный экономист по России и СНГ+ Софья Донец и экономист по России и СНГ+ Андрей Мелащенко из "Ренессанс Капитала".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 18:50 МСК составил 101,37 млрд рублей (из них 13,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 11,42 млрд рублей на акции "Газпрома").