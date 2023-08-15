.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль по итогам волатильных торгов вторника умеренно укрепился к доллару и евро на фоне внеочередного повышения ключевой ставки
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых
Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться....
 
В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться- ЦБ РФ
В июле эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены стал значительно более заметным, говорится в комментарии Банка России. Наиболее сильно этот эффект проявлялся в категориях с высокой долей импорта: фруктах, технике и электронике,...
 
Медиарейтинг банков за июль 2023 года
В июле 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк", ФК "Открытие" и...
 
15 августа 2023 года 19:45

Рубль по итогам волатильных торгов вторника умеренно укрепился к доллару и евро на фоне внеочередного повышения ключевой ставки

Москва. 15 августа. Доллар США, евро и китайский юань умеренно понизились на Московской бирже по итогам вторника. Рубль подрос к бивалютной корзине на фоне повышения ключевой ставки Банком России сразу на 350 базисных пунктов (б.п.), до 12%.

Курс доллара США составил 97,09 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 57,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 106,02 руб./EUR1, подешевев на 1,04 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 78,06 копейки - до 101,11 руб. Курс китайского юаня опустился на 13,6 копейки - до 13,25 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился в основных валютных парах по итогам вторника на фоне решения Банка России о повышении ставки. Торги проходили при повышенной волатильности, рубль несколько раз в течение дня менял направление движения. В целом диапазон торгов парой "доллар-рубль" составил более 6,5 руб., парой "евро-рубль" - около 5 руб.

Первоначально рубль позитивно отреагировал на поднятие ставки, так как рынок допускал менее значительное повышение. Мнение аналитиков перед внеочередным заседанием совета директоров Банка России не было единодушным, они допускали повышение ключевой ставки в пределах 150-350 б.п., то есть до 10-12% годовых. Через несколько минут после объявления решения Банка России рубль развернулся вниз. Его котировки заметно упали с учетом того, что участники торгов ожидали от ЦБ не только повышения ставки, но и других мер регулирования.

При этом ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики непосредственно после заседания, однако позднее все же дал дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

"Повышение ключевой ставки до 12% направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", - сообщил ЦБ в дополнительном комментарии.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых. ЦБ тогда отметил, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании, пояснил позже зампред Банка России Алексей Заботкин.

На предыдущих шести заседаниях (в октябре, декабре, феврале, марте, апреле и июне) совет директоров Банка России ставку не менял. Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля 2022 года, когда рост произошел с 9,5% до 20%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.

Как рассказал "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, несмотря на подъем ЦБ ключевой ставки сразу на 350 б.п., рубль показал лишь краткий импульс укрепления, оттеснив в моменте доллар ниже отметки 96 руб., после чего основные валюты вновь пошли вверх. "Тем не менее, торги вторника рубль все же сумел завершить небольшим ростом, "американец" опустился к отметке 97 руб.. Столь скромная реакция рубля вызвана тем, что основное движение произошло еще накануне, когда стало известно о внеочередном заседании ЦБ по ставке. Кроме того, рынок ждал от ЦБ дополнительных мер ужесточения валютного контроля или хотя бы намека на них, например, на возвращение обязательного норматива для экспортеров по продаже валютной выручки. Впрочем, ближе к 20-м числам поддержка рублю может прийти со стороны налогового периода. В ближайшие дни ждем доллар в диапазоне 95-99 руб.", - говорит Бахтин.

"Повышение ключевой ставки может оказать положительное влияние как на инфляцию, так и на курс рубля в будущем. Повышение ставки, во-первых, повысит привлекательность рублевых активов, что приведет к повышению нормы сбережения граждан в них, во-вторых, снизит потребительское кредитование, которое в том числе влияет на увеличение спроса на импорт и, как следствие, ослабление рубля. Также в перспективе поддержку рублю может оказать растущая нефть. С определенным лагом высокие цены на энергоносители приведут к увеличению притока валюты в страну", - полагает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером во вторник на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,16% - до $84,35 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 2,42% - до $80,5 за баррель.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР во вторник сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Кроме того, на нефтяные котировки могут оказывать давление опубликованные во вторник сильные данные о розничных продажах в США, выросших в июле четвертый месяц подряд - на 0,7% относительно июня. Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4%.

Федеральная резервная система пытается сдержать потребительский спрос за счет подъема процентных ставок уже более года, но июльская статистика розничных продаж вместе с умеренным ускорением инфляции в июне указывает на то, что задача ещё не выполнена, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 августа на 3,6182 рубля, до 97,4217 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,1111 рубля, до 106,5736 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 3,5363 рубля по отношению к понедельнику и составил 97,3956 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 3,1673 рубля и составил 97,2968 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 286,659 млн, из которых $624,306 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 662,353 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,1071 рубля, до 106,4829 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 3,5128 рубля, до 106,4176 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR621,183 млн, из которых EUR169,364 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR451,819 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 15 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 470 млрд рублей (при лимите 1 трлн 470 млрд рублей и спросе 2 трлн 229,5 млрд рублей) в среднем по ставке 11,61% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 августа, банки разместили 1 трлн 290 млрд рублей (при лимите 1 трлн 290 млрд рублей и спросе 2 трлн 183,2 млрд рублей) в среднем по ставке 8,26% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 августа поднялась на 18 базисных пунктов - до 8,51% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась во вторник на 3 базисных пункта - до 8,25% годовых, на 3 месяца поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 7,7% годовых, на 6 месяцев увеличилась на 1 базисный пункт - до 7,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 августа 2023 года 19:47
Индекс Мосбиржи закрылся во вторник умеренным снижением, индекс РТС подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля
Москва. 15 августа. Рублевые цены большинства blue chips российского фондового рынка и индекс Мосбиржи умеренно снизились по итогам основных торгов вторника, в то время как индекс РТС слегка подрос благодаря вечерней волне укрепления рубля.    читать дальше
.
15 августа 2023 года 19:02
Возможно укрепление рубля до 85-95 руб./$1 в ближайшие несколько месяцев - Райффайзенбанк
Возможно укрепление рубля до 85-95 руб./$1 в ближайшие несколько месяцев, говорится в обзоре Райффайзенбанка. "Мы ожидаем растянутого во времени эффекта повышения ставки ЦБ на валютный курс через охлаждение спроса на импорт (и с учетом негативного влияния уже случившейся девальвации на доступность...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:50
Цены евробондов РФ слабо изменились во вторник на фоне небольших разнонаправленных колебаний UST
Москва. 15 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций лишь незначительно изменились во вторник на фоне небольших разнонаправленных колебаний в ценах американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ.    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:42
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Express
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций American Express Co. с целевой ценой $200 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "American Express - один из наших фаворитов в финансовом...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:21
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5
елес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за бумагу на фоне сильного финансового отчета компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Группа X5 во вторник представила свои...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 17:58
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Devon Energy
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций американской нефтяной компании Devon Energy с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2К23. Скорректированная чистая прибыль составила...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 17:38
Повышение ставки ЦБР само по себе вряд ли обеспечит устойчивое укрепление рубля - БКС Экспресс
Повышение ключевой ставки Банка России даже на более высокие уровни само по себе вряд ли обеспечит устойчивое восстановление рубля, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 3,5 п.п. стало неожиданным, но рубль после кратковременного укрепления...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 17:17
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xylem
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одной из ведущих компаний в сегменте водных технологий Xylem Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $125 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент длительное время обгоняет рынок и наращивает дивиденды. Также...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 16:58
ЦБР, вероятно, будет поддерживать ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы - SberCIB
Банк России, вероятно, будет поддерживать ключевую ставку на уровне 12% годовых в ближайшие месяцы, однако по-прежнему нельзя исключать и дополнительных повышений в случае усиления волатильности на валютном рынке, считает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России на...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 16:35
Бумаги X5 в целом остаются привлекательными для инвесторов - "Велес Капитал"
Депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group в целом остаются привлекательными, но в моменте перекуплены, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Эмитент во вторник представил финансовые результаты за второй квартал текущего года по МСФО, которые...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 16:15
GDR X5 - очевидные фавориты отрасли на рынке акций РФ - "Мои Инвестиции"
Бумаги (GDR) X5 Retail Group являются очевидными фаворитами среди продуктовых ритейлеров на российском фондовом рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев. "X5 опубликовала сильные результаты за 2К23. Операционные результаты были раскрыты заранее, и...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $229
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $229 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $203,45, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания не осталась в стороне от бума...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 15:34
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Aptiv
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика автомобильных комплектующих Aptiv с прогнозной стоимостью $147 за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Считаем, что бумаги эмитента сохраняют...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 15:15
Цикл повышения ставки ЦБ РФ может оказаться коротким - Инвестбанк "Синара"
Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть коротким, уже в сентябре 2023 года возможно ее снижение, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "Банк России решил резко повысить ставку - до 12% годовых. При этом регулятор воздержался от рассуждений о перспективах...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 14:55
Переход ФРС США к циклу снижения ставок может стать драйвером для роста котировок золота - "Газпромбанк Инвестиции"
Переход ФРС США к циклу снижения ставок может стать драйвером для дальнейшего роста котировок золота, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Цены на золото идут вразрез с многолетними тенденциями. Десятилетиями высокие процентные ставки на фоне стабильной или снижающейся инфляции...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.