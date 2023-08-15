Цены евробондов РФ слабо изменились во вторник на фоне небольших разнонаправленных колебаний UST

Москва. 15 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций лишь незначительно изменились во вторник на фоне небольших разнонаправленных колебаний в ценах американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также почти не изменились для большинства выпусков евробондов РФ.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году повысились всего на 0,1 базисного пункта - до 66,85% от номинала (доходность поднялась на 0,3 базисного пункта - до 9,57% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 18,2 базисного пункта - до 68,12% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 9,14% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2,7 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился в цене на 3,2 базисного пункта - до 40,34% от номинала (его доходность повысилась на 1,4 базисного пункта и составила 13,36% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2,7 базисного пункта - до 56,1% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 27,82% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 0,1 базисного пункта - до 52,23% от номинала (доходность выросла на 1,8 базисного пункта и составила 23,09% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году увеличились на 0,6 базисного пункта - до 48,37% от номинала (их доходность увеличилась на 0,9 базисного пункта, составив 20,01% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году упал в цене на 38,5 базисного пункта, подешевев до 92,21% от номинала (его доходность выросла на 809,8 базисного пункта и составила 104,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 15,1 базисного пункта, составив 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 августа оставалась спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренную разнонаправленную динамику на фоне последних данных экономической статистики.

Данные министерства торговли США, обнародованные во вторник, показали более существенное, чем ожидалось, повышение розничных продаж в стране в июле. Показатель вырос на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение розничных продаж в США в прошлом месяце на 0,4%.

Статданные являются очередным подтверждением сохранения устойчивости американской экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, отмечает Market Watch.

Между тем, отчет Минтруда США, также обнародованный во вторник, показал максимальный с мая 2022 года рост стоимости импорта в стране. Импортные цены в июле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,1% месяцем ранее. Цены на импортное топливо выросли на 3,6%. В годовом выражении стоимость импорта уменьшилась в июле на 4,4% - слабее, чем месяцем ранее (-6,1%).