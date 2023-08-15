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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Express
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15 августа 2023 года 18:42
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций American Express
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций American Express Co. с целевой ценой $200 за бумагу, что соответствует потенциалу роста 20% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "American Express - один из наших фаворитов в финансовом секторе, - пишут аналитики. - Платформа закрытого типа, на наш взгляд, - одно из конкурентных преимуществ компании: она выступает в роли продавца-эквайера, обрабатывает торговые транзакции, выпускает карты и обрабатывает платежи. Такая схема особенно актуальна для кобрендинговых карт, поскольку система закрытого типа дает компании данные о привычках потребителей, что позволяет более эффективно настраивать предложения и промоакции. Также она помогает с защитой от мошенничества. На наш взгляд, стоимость высококачественных бумаг AXP на текущих уровнях - привлекательна". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-AMERICAN/EXPRESS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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