"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group с целевой ценой 2624 руб. за бумагу на фоне сильного финансового отчета компании за 2К23, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Группа X5 во вторник представила свои финансовые результаты за 2К23, которые оказались лучше консенсуса и нашего прогноза. Показатель валовой маржи в целом соответствовал нашим оценкам, в то время как динамика SG&A была сильно лучше ожиданий. Доля SG&A в процентах от выручки увеличилась всего на 0,3 п.п. г/г, даже несмотря на то, что эффект операционного рычага стал отрицательным относительно 2К22. EBITDA за II кв. 2023 года составила 7,9% и 6,8% за первую половину года. Мы полагаем, что более ровная динамика рентабельности EBITDA во второй половине года и особенно в 4К позволит группе достигнуть маржи, сопоставимой с прошлыми годами".

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