"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Devon Energy

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций американской нефтяной компании Devon Energy с прогнозной стоимостью на уровне $71 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2К23. Скорректированная чистая прибыль составила $755 млн или $1,18/акцию по сравнению с $1,707 млрд ($2,59/акцию) во 2К22. Уменьшение прибыли было связано со снижением цены реализации нефти, ШФЛУ и природного газа. Даже рекордная добыча не компенсировала этот эффект. Выручка сократилась на 10% (до $3,454 млрд), - отмечают эксперты инвесткомпании. - Мы понижаем нашу оценку EPS на 2023 год с $6,38 до $6,04 с учетом результатов за 2К23, которые не оправдали наши прогнозы (консенсус на 2023 год - $5,49). Сохраняем прогноз на 2024 год выше консенсуса - $6,9 с учетом двузначного показателя роста прибыли относительно нашей оценки на 2023 год (консенсус - $6,21)".

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