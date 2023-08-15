ЦБР, вероятно, будет поддерживать ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы - SberCIB

Банк России, вероятно, будет поддерживать ключевую ставку на уровне 12% годовых в ближайшие месяцы, однако по-прежнему нельзя исключать и дополнительных повышений в случае усиления волатильности на валютном рынке, считает старший стратег SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б.п. - до 12% годовых, максимума с мая прошлого года. Регулятор объяснил свое решение намерением ограничить риски для ценовой стабильности и дал нейтральный сигнал о дальнейших действиях. В связи с этим мы ждем, что ЦБ будет поддерживать ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы. Однако по-прежнему нельзя исключать дополнительных повышений ставки в случае усиления волатильности на валютном рынке", - пишет эксперт в комментарии.

"Рубль в ближайшее время, скорее всего, стабилизируется в диапазоне 95-100 руб./$1, но к концу 2023 года может вернутся к уровню 85 руб./$1, так как предложение валюты от экспортеров может увеличиться из-за роста объемов российского экспорта", - указывает аналитик.

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