Бумаги X5 в целом остаются привлекательными для инвесторов - "Велес Капитал"

Депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group в целом остаются привлекательными, но в моменте перекуплены, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Эмитент во вторник представил финансовые результаты за второй квартал текущего года по МСФО, которые оказались немного лучше прогнозов и, в частности, показали увеличение выручки на 19,2% г/г, до 772 млрд руб. (ожидалось +19,1%), а чистой прибыли - на 15,9% г/г, до 29,5 млрд руб. (прогноз от 14,7 млрд до 30,2 млрд руб.), - указывает эксперт. - С технической точки зрения расписки X5 во вторник обновили очередной максимум с ноября 2021 года и остаются в зоне среднесрочной перекупленности, что указывает на риски коррекции как минимум в район 2130 руб., а при его преодолении - к 2000 руб. Сигналы дневного графика (гистограмма и линии MACD) умеренно негативны и также предупреждают о возможном начале краткосрочного нисходящего движения. В целом же среднесрочные перспективы выше 1900 руб. остаются позитивными, а при закреплении выше сопротивления 2260 руб. можно ожидать движения к 2400 руб., 2590 руб. и 2624 руб. (наша целевая цена на данный момент)".

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