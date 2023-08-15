GDR X5 - очевидные фавориты отрасли на рынке акций РФ - "Мои Инвестиции"

Бумаги (GDR) X5 Retail Group являются очевидными фаворитами среди продуктовых ритейлеров на российском фондовом рынке, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Мария Колбина и Николай Ковалев.

"X5 опубликовала сильные результаты за 2К23. Операционные результаты были раскрыты заранее, и рост оборота в 19% стал позитивным сюрпризом на фоне продовольственной дефляции (минус 0,2%). Напомним, что весь рост оборота пришелся на рост ключевого формата "магазинов у дома" "Пятерочка". Валовая рентабельность сократилась на 140 б.п. г/г (до 24,1%) однако с рекордного уровня прошлого года. По сравнению с 1К23 года мы видим положительную динамику. EBITDA рентабельность составила 7,9% - заметно выше стратегического уровня в 7%. Сокращение процентных платежей обеспечило чистую рентабельность в 4% и рост скорректированной чистой прибыли на 32% (до 30,5 млрд руб.) за квартал. Капитальные затраты удвоились г/г до 30,5 млрд руб. во 2К23, - указывают эксперты. - По году мы ожидаем агрессивное развитие (1500 "Пятерочек" и 1000 "Чижиков") и смотрим на динамику инвестиций, соответствующей нашему годовому прогнозу (100 млрд руб.). Чистый долг ритейлера остается на комфортном уровне (201,6 млрд руб.) с коэффициентом чистый долг/EBITDA 1,1x на конец июня. Мы ожидаем 0,6х на конец текущего года, если дивиденды останутся на паузе".

"Расписки эмитента выросли в стоимости на 50% за три месяца, но продолжают торговаться на невысоком уровне (EV/EBITDA 3,5x и P/E 9x). Мы подчеркиваем агрессивное развитие в 2023 году (оборот +17% - до 3 трлн руб.) и накопленный дивидендный профиль (15%+ годовая доходность) при потенциальном изменении корпоративной структуры и их возобновлении. Результаты компании выглядят еще более сильными в сравнении с конкурентами, а также еще более качественными в сравнении со своими предыдущими отчетами - X5 удалось удержать рентабельность на высоком для данного времени уровня без ухудшениями темпов роста. Это наш очевидный фаворит в отрасли".

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