Цикл повышения ставки ЦБ РФ может оказаться коротким - Инвестбанк "Синара"

Цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ может быть коротким, уже в сентябре 2023 года возможно ее снижение, считает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России решил резко повысить ставку - до 12% годовых. При этом регулятор воздержался от рассуждений о перспективах денежно-кредитной политики, ограничившись текущими факторами. Комментариев про усиление валютного контроля или причины ослабления курса рубля также не прозвучало. На наш взгляд, решение повысить ставку выше ожиданий рынка означает, что цикл повышения быстро завершится. Центробанк не стал указывать на дальнейший рост ставки, а значит, она может быть снижена в сентябре", - пишет аналитик в комментарии.

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