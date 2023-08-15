Переход ФРС США к циклу снижения ставок может стать драйвером для роста котировок золота - "Газпромбанк Инвестиции"

Переход ФРС США к циклу снижения ставок может стать драйвером для дальнейшего роста котировок золота, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Цены на золото идут вразрез с многолетними тенденциями. Десятилетиями высокие процентные ставки на фоне стабильной или снижающейся инфляции приводят к падению стоимости драгметалла. Но не в этот раз. - пишут аналитики. - Традиционно считалось, что повышение ставок ведет к росту доходностей по облигациям, что мотивирует крупных инвесторов продавать золото и вкладываться в долговые бумаги. Это приводило к падению стоимости драгметалла. Однако сейчас золото разрушает сложившиеся десятилетиями нарративы. Несмотря на подъем диапазона ставки ФРС до максимальных значений более чем за 20 лет, до 5,25-5,5%, драгметалл продолжает дорожать и стоит на 7% ниже исторического максимума в районе $2080 за тройскую унцию".

По мнению экспертов, в перспективе шести месяцев ФРС может завершить текущую ограничительную политику и начать цикл снижения ставок. Это может стать драйвером роста для золота.

Более того, страны БРИКС рассматривают возможность перехода от доллара США к новой валюте, обеспеченной золотом. Реализация этих планов, на взгляд стратегов "Газпромбанк Инвестиции", может сопровождаться покупкой золота для резервов Банка БРИКС, что также может стать толчком для роста цен на драгметалл.

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