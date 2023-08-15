Ключевая ставка ЦБР останется на текущем уровне 12% до конца года - Совкомбанк

Ключевая ставка ЦБ РФ останется на текущем уровне 12% годовых до конца года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п., до 12% годовых. Основными аргументами в пользу резкого ужесточения монетарной политики выступили ускорение инфляции, существенное усиление проинфляционных рисков (в том числе из-за ослабления рубля), рост инфляционных ожиданий, - пишет эксперт. - На наш взгляд, текущее решение о существенном внеочередном повышении ключевой ставки в том числе направлено на стабилизацию курса рубля, длительное ослабление которого увеличивало риски для финансовой стабильности".

Васильев отмечает, что ЦБ убрал сигнал о готовности дальше повышать ключевую ставку. В базовом сценарии стратег банка полагает, что сегодняшнее повышение ключевой ставки будет последним в этом цикле.

"Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту), - прогнозирует Васильев. - Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. Мы ожидаем стабилизации курса рубля к доллару в диапазоне 90-100 руб./$1 до конца года. В базовом сценарии в свои прогнозы на III квартал 2023 года мы закладываем средний курс рубля к доллару на уровне 93 руб./$1, на IV квартал - 95 руб./$1".

Аналитик Совкомбанка полагает, что до конца года ключевая ставка останется на текущем уровне 12%, и сохраняет на прогноз по инфляции на конец этого года в 7,5%. Цикл снижения ключевой ставки вероятен уже в следующем году, когда начнёт замедляться инфляция, допускает эксперт.

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