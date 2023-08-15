Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшее время - SberCIB

Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 95-100 руб./$1 в ближайшее время, но концу года вернется к уровню 85 руб./$1, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

"Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б. п. до 12%, максимума с мая прошлого года, - отмечает эксперт. - Регулятор объяснил свое решение намерением ограничить риски для ценовой стабильности и дал нейтральный сигнал о дальнейших действиях. В связи с этим мы ждем, что Центробанк будет поддерживать ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы. Однако по-прежнему нельзя исключать дополнительных повышений ставки в случае усиления волатильности на валютном рынке".

Рубль был волатилен после решения ЦБ - сначала он держался вблизи 96 руб./$1, но затем подешевел до 98 руб./$1. По мнению Рапохина, это связано с тем, что некоторые участники рынка ожидали дополнительных решений регулятора. "Скорее всего, рубль в ближайшее время стабилизируется в коридоре 95-100 руб./$1, но к концу года вернутся к 85руб./$1, так как предложение валюты от экспортёров может увеличиться из-за роста объёмов российского экспорта", - прогнозирует аналитик.

На рынке ОФЗ доходности коротких выпусков с фиксированным купоном (со сроком погашения до трех лет) выросли на 20-50 б.п. в среднем до 11%, остальная часть кривой показала смешанную динамику в диапазоне плюс-минус 5 б.п., констатирует стратег инвестбанка.

"Кривая стала практически плоской: ОФЗ-ПД со сроком погашения от пяти лет торгуются с доходностью 11-11,4%. Среди рублевых облигаций в условиях нынешней нестабильности мы по-прежнему отдаем предпочтение флоутерам (ОФЗ серий 29014-29024, флоутеры корпоративных эмитентов), но наш базовый сценарий не предполагает дальнейшего повышения доходностей. Скорее всего, доходности длинных выпусков смогут стабилизироваться на текущих уровнях и осенью перейдут к снижению", - прогнозирует Рапохин.

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