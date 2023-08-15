Дивдоходность акций Белуги за 2023г может составить 13% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций "Белуга групп" по итогам 2023 года может составить 13% годовых, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Совет директоров "Белуги" рекомендовал выплатить дивиденд за 1П23 в размере 320 руб. на акцию (доходность 5,6%). Дата закрытия реестра - 29 сентября (с 28 сентября акции будут торговаться без дивиденда). Общая сумма в 3,65 млрд руб. соответствует 120% чистой прибыли за 1П23 (минимальный коэффициент выплат в соответствии с дивидендной политикой - 50%). Объявленные дивиденды за 1П23 превзошли наши ожидания (200-250 рублей на акцию) и предполагают рост на 113% г/г. Это подтверждает наше мнение, что компания может вполне комфортно поддерживать коэффициент выплат, как минимум, на уровне 2022 года (89%). Таким образом, дивиденд по итогам 2023 года составит как минимум 720 руб. (доходность 13%), по нашим оценкам", - пишет аналитик Евгений Кипнис.

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