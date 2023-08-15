Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 90-100 руб./$1 на фоне сильного повышения ставки ЦБ - "Финам"

Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 90-100 руб./$1 на фоне сильного повышения ставки ЦБ РФ, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Мы полагаем, что с учетом сильного повышения ключевой ставки курс рубля к доллару может стабилизироваться в диапазоне 90-100 руб./$1, - пишет эксперт. - Между тем, первая реакция курса рубля не обнадежила - после вчерашнего локального укрепления рубль вновь стал снижаться в паре с долларом. Возможно, требуются дополнительные меры по насыщению валютой внутреннего рынка, которые пока не были предприняты. То есть у ЦБ еще остается возможность для маневра в ужесточении валютных ограничений".

Аналитик обращает внимание на комментарий ЦБ: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году".

Таким образом, сигнал возможных дальнейших действий в комментарии отсутствует (ранее ЦБ допускал возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях), считает Беленькая. Это, по мнению эксперта, может означать, что цикл повышения ключевой ставки может быть завершен сегодняшним повышением. Ближайшее очередное заседание ЦБ запланировано на 15 сентября.

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