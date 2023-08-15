"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Lyft до $15,6

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Lyft Inc. с $14 до $15,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг по итогам II квартала 2023 года была подтверждена экспертами.

"На наш взгляд, негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber уже учтено в котировках и мультипликаторах (EV/S 0,8x). Мы полагаем, что приход нового CEO и запланированные изменения бизнеса поддержат бумаги компании, - указывают аналитики. - В качестве возможной преграды для роста отмечаем риски повышения стоимости страхования, обновление цен ожидается в октябре".

Lyft Inc. - американская технологическая компания, создатель мобильного сервиса для райдшеринга - совместных поездок, такси, проката велосипедов и самокатов. Приложение позволяет заказывать и оплачивать поездки и напрямую связывает водителя и пассажира без посредника в виде таксопарка.

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