GDR X5 остаются хорошим способом инвестиций в защитную отрасль - "Тинькофф Инвестиции"

Депозитарные расписки (GDR) X5 Retail Group по-прежнему являются хорошим способом инвестиций в защитную отрасль на российском рынке акций, говорится в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиции" Маргариты Яковлевой.

"X5 опубликовала финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2023 года по МСФО. Снижение рентабельности было ожидаемым. Рост расходов на персонал, аренду и коммунальные платежи обогнал рост выручки в первом полугодии. Но несмотря на снижение маржинальности по EBITDA, компания расширяет бизнес за счет открытия новых магазинов, в результате прибыль на акцию выросла на 23% год к году. Свободный денежный поток остается стабильно в положительной зоне. Расписки компании по-прежнему являются хорошим способом инвестиций в защитную отрасль. Бумаги торгуются уже близко к нашей целевой цене в 2200 рублей за штуку, драйвером роста могло бы стать объявление компании о продвижении в вопросе редомициляции, но пока непонятно, сколько для этого потребуется времени", - пишет эксперт.

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