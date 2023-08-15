"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА" с целевой ценой 78 руб. за штуку, что предполагает снижение на 11% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Финансовые результаты "АЛРОСА" за за 1П23 в целом указывают на стабильное состояние бизнеса, несмотря на веденные ограничения против компании, - отмечают аналитики. - Компания показала стабильную выручку г/г, при этом EBITDA и свободный денежный поток снизились на 19% и 35% соответственно на фоне роста издержек и оборотного капитала, а также капзатрат. Дивидендная доходность за 1П23 может достичь по меньшей мере 3% при коэффициенте выплат 100%. Однако все еще сохраняем осторожный взгляд на акции на фоне неопределенного спроса на алмазы в мире".

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