Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг X5

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Представленные X5 финансовые результаты за 2К23 по МСФО оказались лучше ожиданий, что отражает лидирующее положение компании на рынке, оптимальную для нынешних условий структуру форматов и операционную эффективность. По бумагам эмитента подтверждаем рейтинг "покупать". Мы также отмечаем, что развитие ситуации с применением закона об ЭЗО может стать значимым фактором для котировок акций ритейлера", - указывает эксперт.

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