Решение ЦБР повысить ставку до 12% в целом оправдано в текущей ситуации - "Солид Брокер"

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых в целом оправдано в текущей ситуации, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12% годовых. В в пресс-релизе регулятор уже объяснил мотивы подъема ключевой ставки. Решение в целом оправдано в текущей ситуации и должно оказать в моменте как минимум психологический эффект на укрепление рубля. Напомним, что влияние ставок растянуто по времени, особенно с учетом ограничений на вывоз капитала, т.к. не работает так называемый кэрри-трейд. Тем не менее, ЦБ должен охладить спрос в экономике, что в конечном итоге приведет снижению спроса на валюту. Также мы ожидаем поступления "нефтедолларов" в ближайшее время, что также будет способствовать укреплению курса. Ожидаем достижение 90 руб./$1 в ближайшие недели", - пишут эксперты.

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