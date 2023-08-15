Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

Отчетность компании за I полугодие 2023 года по МСФО оказалась лучше, чем можно было ожидать, учитывая введенные против "АЛРОСА" ограничения, констатируют эксперты (выручка: +0,2% г/г, до 188,2 млрд руб.; чистая прибыль: минус 35% г/г, до 55,6 млрд руб.; свободный денежный поток: минус 35% г/г, до 19,8 млрд руб.). Структуру продаж и объем реализованной продукции эмитент не раскрывает.

"Слабый рубль позволил компании немного нарастить выручку, хотя цены на алмазную продукцию снижаются уже больше года. Итоговый показатель по выручке за первое полугодие оказался рекордным. Судя по изменению запасов алмазов на балансе компании, можно говорить о том, что у "АЛРОСА" нет проблем со сбытом. По состоянию на 30 июня запасы готовой продукции оценивались в 46,8 млрд руб., что соответствует нормальному значению для компании", - отмечают аналитики банка.

"Валовая прибыль компании составила 89,6 млрд руб. (минус 14,1% г/г). Основная причина - рост расходов на увеличенные налоговые отчисления. "АЛРОСА" выплатила 19 млрд руб. в виде увеличенного НДПИ. Без учета этих отчислений валовая прибыль составила бы 108,6 млрд руб., что лишь немного ниже рекордного значения 2016 года. Маржинальность по валовой прибыли в данном случае составляет 57,7%, что выше значений последних лет", - указывают в ПСБ.

Причинами падения чистой прибыли компании стали сокращение прочих доходов из-за курсовых разниц и рост себестоимости, отмечают эксперты.

Если "АЛРОСА" направит на выплату акционерам порядка 60% чистой прибыли, то дивиденд может составить около 4,5 руб., текущая дивидендная доходность - 5%, обращают внимание аналитики.

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