"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "продавать" для акций ФосАгро

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 7800 руб. за штуку, что соответствует потенциалу роста на 3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Рост потребления удобрений в России на 6% не меняет инвестиционного кейса "ФосАгро", но обеспечивает хороший фон на среднесрочную перспективу, особенно если в ближайшие 5-7 лет локальный спрос действительно удвоится, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Динамика внутренних цен может отклоняться от мировых, поскольку государство защищает интересы сельского хозяйства страны. Однако в целом локальные цены следуют за мировыми. Наша рекомендация "продавать" по бумагам "ФосАгро" обусловлена оценками, поскольку цены на удобрения и прогноз курса рубля предполагают снижение прибыли компании в будущем. Потенциальная 8%-ная экспортная пошлина на удобрения также служит фактором риска, который уже учтен в наших прогнозах".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.