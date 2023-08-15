Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут внеочередное заседание ЦБ РФ, макростатистика США и еврозоны:

- Внеочередное заседание Банка России по ключевой ставке;

- Розничные продажи в США в июле;

- Индекс текущих экономических условий ZEW в еврозоне в августе.

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