Шансы на продолжение роста цены нефти к $90/барр. высоки - ПСБ

Шансы на продолжение роста цены нефти марки Brent к уровню $90 за баррель на фоне дефицита предложения сырья в мире, сезонного спроса, отсутствия явных триггеров к ужесточению политики ФРС США и стимулирования экономики Китая остаются высокими, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть марки Brent после уверенного роста с конца июня немного отступают, но о развороте речи не идет - скорее краткосрочное снижение перед новым рывком. Мы считаем, что дефицит предложения сырья в мире, сезонный спрос, отсутствие явных триггеров к ужесточению политики ФРС и стимулирование экономики Китая создают предпосылки для продолжения роста цен на нефть к $90 за баррель, - отмечает аналитик в комментарии. - Экономическая статистика по КНР за июль по промпроизводству и розничным продажам вышла, конечно, слабее, чем в прошлом месяце, но ЦБ Поднебесной неожиданно снизил ставку по кредитам сроком на год в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Также он влил в финсистему 401 млрд юаней ($55,43 млрд) в рамках этой программы. Базовая ставка (LPR) также может быть снижена на следующей неделе (сейчас 3,55%). Это может способствовать активизации внутреннего спроса и поддержать рост экономики Китая, а значит, и спрос на нефть".

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