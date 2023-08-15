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15 августа 2023 года 09:54

Цены рублевых корпбондов во вторник могут вновь снизиться, отыгрывая ожидаемое повышение ставки ЦБ РФ

Москва. 15 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно снизиться, отыгрывая ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ на внеочередном заседании регулятора; при этом внешние сигналы не будут оказывать значимого влияния на рынок в силу своей неоднозначности и противоречивости, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании 15 августа рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки; аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов, то есть до 10-12% годовых. Пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний. Сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и свыше 90% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, уже отчитались за минувший квартал. Тем не менее, на этой неделе ожидаются отчетности ряда крупных ритейлеров, включая Home Depot, Target и Walmart. Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики предполагают, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник: японский индикатор поднимается благодаря данным о рекордном за два с половиной года росте экономики страны во II квартале, тогда как биржи Шанхая и Гонконга торгуются в минусе из-за замедления роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в июле. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,56%. Экономика Японии во II квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 6% в годовом выражении, стало известно из предварительных данных. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8% и 3,1% соответственно. Темпы роста японской экономики стали рекордными с четвертого квартала 2020 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Между тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,18%. Промпроизводство в Китае в июле увеличилось всего на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок плавно поднимаются утром во вторник после снижения накануне. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 мск составила $86,5 за баррель, что на 0,34% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,7% - до $86,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени выросли на 0,28% и составили $82,74 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,8% - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 августа практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,97 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,916 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,64% и составил 108,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (12-14 августа) потерял 0,56%, опустившись до 864,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-2,46%), "ГК Самолет БО-П11" (-1,46%), "Почта России БО-002P-03" (-1,42%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-1,11%), а в лидерах повышения - облигации "ЕвразХолдинг Финанс-002P-01R" (+0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ЭкономЛизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 15,5% годовых, купоны квартальные. Размещение выпуска начнется 16 августа.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила по оферте 4 тыс. 353 облигации серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 500 млн рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 0,87% выпуска. Десятилетний выпуск был размещен в августе 2019 года по ставке 10,85% годовых. Ставка текущего 17-го купона - 11,25% годовых.

ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) приняли решение 17 августа досрочно погасить все выпуски облигаций в обращении. В марте текущего года эмитенты выкупили все свои выпуски облигаций по офертам. Общее количество приобретенных облигаций ООО "Концессии водоснабжения" составило 7,5 млн штук (1,5 млн по выпуску 1-й серии, по 1,9 млн по выпускам 2-3-й серий, по 1,1 млн по выпускам 4-5-й серий). ООО "Концессии теплоснабжения" выкупило в общей сложности 8,6 млн облигаций (по 2 млн бумаг 1-2-й серий, 1,1 млн облигаций 3-й серии, 1,5 млн облигаций 4-й серии и 2 млн облигаций серии БО-01). Цена приобретения бондов ООО "Концессии водоснабжения" была определена исходя из непогашенной номинальной стоимости бумаг и составила 105,9% от номинала по бондам 1-й серии, 89,7% - 2-й серии, 86,6% - 3-й серии, 89,2% - 4-й серии и 102,5% - 5-й серии. Цена приобретения бумаг ООО "Концессии теплоснабжения" также зависела от непогашенной номинальной стоимости и составила 41,8% номинала для 1-й серии, 45,1% номинала для 2-й серии, 37,4% номинала для 3-й серии, 36,9% номинала для 4-й серии и 35,5% номинала для серии БО-01.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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