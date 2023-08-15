ЦБР, вероятно, повысит ставку на 150 б.п. во вторник - "Мои Инвестиции"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 150 б.п. - до 10% годовых - на внеочередном заседании 15 августа 2023 года, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Родион Латыпов, Елена Ахмедова и Егор Постолит.

"Логика определения нового уровня ставки проста: текущие темпы инфляции в устойчивых компонентах ниже 10% SAAR + к ним добавляется положительная реальная ставка (Taylor rule с текущими темпами устойчивой инфляции), - пишут эксперты в комментарии. - Также ждем, что ЦБ начнет зеркалить доптраты из ФНБ "в целях снижения волатильности финансовых рынков" - до 400 млрд руб. /полугодие: НГ допдоходы составят в текущем году около 800 млрд руб., их же можно направить на финансирование доптрат с зеркальной продажей юаней".

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