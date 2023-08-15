Рубль, скорее всего, продолжит укрепление в ближайшие дни - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит достаточно активное восстановление своих позиций по отношению к ключевым мировым валютам в ближайшие дни, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара продолжает падать и торгуется у 96 руб./$1, тяготея к уходу на более низкие уровни. Мы ждем от Банка России заметное повышение ставки во вторник, рассчитываем также на дополнительные меры, направленные на ограничение профицита рублевой ликвидности. Ужесточение политики регулятора, на наш взгляд, способно сформировать пространство для восстановления позиций российской валюты, выглядящей не вполне оправданно слабой. Причем для достаточно резкого. Так, рассчитываем на выход курса доллара к 90-93 руб./$1 уже во вторник-среду, при этом сценарий отката американской валюты в диапазон 80-90 руб./$1 в случае принятия ЦБ РФ комплекса мер по снятию давления на рубль выглядит вполне реалистично", - пишет аналитик в комментарии.

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