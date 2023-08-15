Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 10-10,5% на заседании 15 августа - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 10-10,5% годовых по итогам заседания во вторник, 15 августа, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Ожидаем, что ЦБ во вторник применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные трансграничные движения капитала. При этом резкое повышение ставки не ждем - нельзя остановить рост экономики, а также необходимо оставить пространство для дополнительного маневра на сентябрьском заседании. Вероятно, ставка будет повышена до 10-10,5% годовых. Посмотрим, какую комбинацию и степень мер ужесточения запустит ЦБ и на сколько жестким окажется его сигнал. Если рынок поверит в эффективность мер регулятора, доходности госбумаг сроком 5-7 лет могут скорректироваться вниз на торгах во вторник", - пишет эксперт в комментарии.

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