Нефть стабильна

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник. Фондовый индекс Японии поднимается на резком росте ВВП, китайские акции падают во вторник. Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний.

Цена бумаг Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,28%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,6%, тогда как акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочили на 7,1%.

Сезон корпоративной отчетности постепенно заканчивается, и свыше 90% компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, уже отчитались за минувший квартал. Тем не менее, на этой неделе ожидаются отчетности ряда крупных ритейлеров, включая Home Depot, Target и Walmart.

Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.

"Сильные данные о продажах и хорошие отчетности могут остановить снижение фондовых индексов", - полагает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

Цена бумаг американской сталелитейной компании United States Steel Corp. подскочила на 37% на данных, что компания отклонила предложение конкурирующей Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) о покупке с оценкой выше $7 млрд.

Cleveland-Cliffs оценила главного конкурента в $35 из расчета на акцию. Компания предлагала за одну бумагу денежные средства в размере $17,5 и 1,023 собственной акции. Однако совет директоров US Steel назвал предложение Cleveland-Cliffs неразумным.

Акции Cleveland-Cliffs подорожали на 8,8%.

Капитализация AMC Entertainment (SPB: AMC) рухнула на 36% после того, как суд штата Делавэр одобрил измененный план компании по конвертации акций.

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) опустилась на 1,2%. Американский автопроизводитель снизил цены на ряд версий электромобиля Model Y в Китае на фоне возобновления ценовых войн на местном рынке.

Цена акций Nikola Corp. упала на 6,7% на новости, что производитель электрогрузовиков добровольно отзывает большую часть проданных на сегодняшний день машин, 209 штук, в связи с риском возгорания аккумулятора.

Американская Chesapeake Energy (SPB: CHK) подписала соглашение о продаже оставшейся части техасского сланцевого месторождения Eagle Ford вместе с сопутствующими основными средствами за $700 млн компании SilverBow Resources. Акции Chesapeake подешевели на 0,7%.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,07% и составил 35307,63 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Intel Corp. (SPB: INTC), подорожавшие на 2,3%, а лидером снижения - бумаги 3M Co. (SPB: MMM), подешевевшие на 1,1%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,58% - до 4489,72 пункта.

Nasdaq Composite подскочил на 1,05%, рекордными темпами с конца июля, и составил 13788,33 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно в ходе торгов во вторник: японский индикатор активно поднимается благодаря данным о рекордном за два с половиной года росте экономики страны во втором квартале, тогда как биржи Шанхая и Гонконга торгуются в минусе из-за замедления роста промпроизводства и розничных продаж в Китае в июле.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 мск увеличилось на 0,54%.

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,5% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 6% в годовом выражении, стало известно из предварительных данных во вторник. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 0,8% и 3,1% соответственно.

Темпы роста японской экономики стали рекордными с четвертого квартала 2020 года.

Между тем китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,18%.

Как сообщалось, промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%, сообщает Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%.

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Цены на нефть эталонных марок меняются слабо и разнонаправленно утром во вторник после снижения накануне.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $86,23 за баррель, что на 2 цента (0,02%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,60 (0,7%) - до $86,21 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 4 цента (0,05%) и составили $82,47 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,68 (0,8%) - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. До этого нефть дорожала семь недель подряд.

"После приятного семинедельного ралли нефть созрела для отката, и его спровоцировали опасения по поводу китайского сектора недвижимости", - написал старший аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Если Пекин не объявит масштабные стимулы, тревоги по поводу роста мировой экономики никуда не денутся в ближайшее время, - добавил он. - Скорее всего, дефицит топлива на рынке сохранится, однако если проблемы в Китае усугубятся, цены на Brent могут упасть на несколько долларов".

