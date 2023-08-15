Возможен подъем ставки ЦБР до 10% во вторник - БКС Экспресс

Возможен подъем ключевой ставки ЦБ РФ на 150 б.п. (до 10% годовых) по итогам внеочередного заседания во вторник, 15 августа 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Банк России в понедельник анонсировал проведение 15 августа внеочередного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Очевидно, что заседание приведет к росту ставки. Палитра мнений аналитиков и участников рынка очень широка. Нет консенсуса, как это часто бывает перед плановыми решениями регулятора. Можно предположить, что будет согласован шаг в +150 б.п., до 10% годовых. Сейчас необходимо оказать давление на кредитование и далее по цепочке на спрос на импорт. Это снизит давление на рубль и сократит инфляционные риски, - пишет аналитик в обзоре. - Причин для гораздо более значительного повышения сейчас может быть недостаточно. Во-первых, нет угрозы финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года, когда Центробанк поднял ставку до 20%. Во-вторых, при необходимости ЦБ уже через месяц на плановом заседании может дополнительно повысить ставку еще раз, если это потребуется. Так что, вероятно, от сильного увеличения (более +250 б.п.) регулятор воздержится".

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