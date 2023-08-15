Акции АЛРОСА все еще выглядят недооцененными - SberCIB

Акции "АЛРОСА" все еще выглядят недооцененными по мультипликаторам, несмотря на существенный рост котировок в последнее время, перспективы компании в целом позитивны, считает аналитик SberCIB Investment Research Мария Мартынова.

"АЛРОСА" раскрыла финансовые показатели за 1П23 и 1П22. "Выручка в первом полугодии нынешнего года осталась неизменной (190 млрд руб.) относительно 1П22. EBITDA сократилась на 18% (до 87 млрд руб.), чистая прибыль - на 35% (до 56 млрд руб.). Тем не менее выручка и EBITDA оказались существенно лучше ожиданий рынка - на 12% и 34% соответственно. В то же время свободный денежный поток оказался слабым, составив 20 млрд руб. в 1П23 (меньше ожиданий). Причина заключается в оттоке капитала (на 25 млрд руб.) и росте капзатрат (24 млрд руб. по сравнению с 17 млрд руб. в 1П22). Чистый долг оказался отрицательным - минус 6 млрд руб. благодаря внушительной накопленной денежной позиции в 133 млрд руб.", - констатирует эксперт.

Дивидендная политика предполагает, что эмитент может выплатить как минимум 100% свободного денежного потока. Таким образом, можно рассчитывать на минимальные дивиденды примерно три рубля на акцию с доходностью 3% за первое полугодие 2023 года. При этом компания может дополнительно направить часть денежной позиции на выплату дивидендов", - отмечает Мартынова.

"В целом мы позитивно оцениваем перспективы компании. Несмотря на существенный рост котировок в последнее время, акции "АЛРОСА" все еще выглядят недооцененными по мультипликаторам, торгуясь с EV/EBITDA ниже 3 при среднем историческом значении около 5-5,5. Ослабление рубля также идет на пользу финансовым показателям компании - снижение курса на 5% увеличивает рублевую EBITDA примерно на 10%. Раскрытие отчетности и возврат к выплате дивидендов будут способствовать восстановлению стоимости компании до справедливых уровней", - указывает аналитик инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.