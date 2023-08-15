Рубль подрос относительно доллара и юаня в ожидании решения Банка России по ставке

Москва. 15 августа. Доллар США умеренно снижается, юань чуть теряет на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль растет в ожидании внеочередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 97,1525 руб./$1 (-51 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,89 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 9 коп. - до 13,3 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется в ожидании ключевого события дня: внеочередного заседания российского ЦБ, на котором будет рассмотрен вопрос об уровне ключевой ставки. Аналитики допускают ее повышение на 150-350 базисных пунктов (б.п.), то есть до 10-12% годовых. Пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

Ранее в понедельник Банк России сообщал, что по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля. "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор напомнил, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. "Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отметил ЦБ.

Действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году, подчеркнул Банк России.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

Нефтяные котировки вернулись к небольшому росту после снижения накануне, оказывая нацвалюте дополнительную поддержку. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,33 за баррель, что на 0,14% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,6 за баррель, что на 0,11% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в плюсе торги в понедельник благодаря отскоку акций крупных ИТ-компаний. Также инвесторы ждут данных о розничных продажах в США за июль, которые будут опубликованы во вторник. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что объем розничных продаж вырос на 0,4% относительно июня и на 1,5% в годовом выражении.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,82%, китайский CSI300 снижается на 0,49%, гонконгский Hang Seng - на 0,96%, южнокорейский Kospi - на 0,79%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,57%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,19%.