Рубль в понедельник резко вырос на решении Банка России провести внеочередное заседание по ключевой ставке

Москва. 14 августа. Доллар США, евро и китайский юань перешли к снижению после того, как ранее в ходе торгов понедельника обновили максимальные отметки с марта 2022 года, и заметно подешевели на Московской бирже по итогам дня. Рубль развернулся вверх и существенно укрепился к бивалютной корзине на фоне решения Банка России провести во вторник внеочередное заседание по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 97,66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,76 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 101 рубля впервые с 23 марта 2022 года. Евро к этому времени стоил 107,05 руб./EUR1, подешевев на 1,73 рубля. Ранее евро поднимался выше 111 рублей впервые с той же даты. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,75 рубля - до 101,89 руб. Курс китайского юаня снизился на 30,5 копейки - до 13,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепился в основных валютных парах по итогам понедельника на закрытии позиций после того, как его котировки обновили минимальные значения с марта прошлого года к доллару, евро и юаню. Поводом к коррекции рубля послужило решение Банка России провести внеочередное заседание по ключевой ставке. Оно назначено на вторник, 15 августа, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 МСК.

Ранее в понедельник Банк России сообщил, что по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности со стороны ослабления курса рубля. "На сегодня угрозы финансовой стабильности нет", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Регулятор напомнил, что обменный курс формируется под влиянием большого числа факторов. "Наряду со значительным сокращением стоимостных объемов экспорта происходит расширение спроса на импорт, связанное с активным ростом внутреннего спроса, в том числе на фоне высоких темпов кредитования при сохранении повышенного уровня государственного спроса", - отметил ЦБ.

Действия в области денежно-кредитной политики (ДКП) будут направлены на то, чтобы нейтрализовать последствия от этих факторов для стабилизации инфляции на цели 4% в 2024 году, подчеркнул Банк России.

"Для стабилизации инфляции на 4% требуется дальнейшее ужесточение ДКП. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

Банк России 21 июля принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - до 8,5% годовых. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября 2023 года.

"Совет директоров уже сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании", - заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин на прошлой неделе.

Консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2023 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд рублей против профицита 2 трлн 829,5 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, сообщается в материалах на сайте финансового ведомства.

Доходы консолидированного бюджета в первом полугодии 2023 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в первом полугодии 2023 года были больше, чем в 2022 году, на 18,6% и составили 27 трлн 846,8 млрд рублей против 23 трлн 488,7 млрд рублей.

В составе доходов бюджета нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47,0%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, ненефтегазовые доходы - выросли на 10,3%, до 22 трлн 2,7 млрд рублей с 19 трлн 942,3 млрд рублей. Доля нефтегазовых доходов в общих доходах консолидированного бюджета в первой половине 2023 года сократилась до 13,3% с 24,2% годом ранее.

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2023 года составил 2 трлн рублей 350,2 млрд рублей против профицита в первом полугодии 2022 года в размере 1 трлн 482,3 млрд рублей.

Доходы в первом полугодии 2023 года составили 12 трлн 381,6 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (14 трлн 017,1 млрд рублей). В том числе нефтегазовые доходы в первом полугодии 2023 года снизились на 47,0%, до 3 трлн 381,6 млрд рублей с 6 трлн 375,9 млрд рублей.

Расходы федерального бюджета в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,5%, до 14 трлн 731,7 млрд рублей с 12 трлн 534,8 млрд рублей.

Как рассказал "Интерфаксу" управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков, по итогам волатильных торгов понедельника пара "доллар-рубль" опустилась на 1,78%, "евро-рубль" - упала на 1,59%, "юань-рубль" - снизилась на 2,23%, при этом в первой половине дня они росли до новых максимальных отметок с прошлого марта. "Рубль под конец понедельника вернулся к пятничным значениям, так как к концу дня появился анонс экстренного заседания Банка России. В этой связи, мы считаем, что в скором времени будут предприняты меры к сглаживанию волатильности курса, в первую очередь за счет изменения ключевой ставки. Ранее в понедельник курс доллара к рублю превышал отметку 101, на наш взгляд, к этому привел, в том числе, продолжающийся рост спроса на товары длительного пользования со стороны населения", - говорит Рясков.

"С учетом того, что ЦБ РФ назначил внеплановое заседание в период девальвации рубля, можно предположить, что регулятор явно намерен повысить процентную ставку с текущих 8,5%. В нашем базовом сценарии в конце июля мы ожидали сохранения процентной ставки до конца текущего года на однозначном уровне (то есть меньше 10%). Тем не менее с учетом недавней динамики рубля нельзя исключать, что регулятор пойдет на более решительный шаг и уже завтра повысит ставку сразу до 10%, пытаясь предупредить новые продажи в российской валюте. Будет ли способствовать подобный шаг ЦБ РФ смене как минимум краткосрочного тренда по рублю, пока однозначно говорить нельзя, однако новости о внеплановом заседании уже заставили рублевых продавцов внутри дня зафиксировать существенную часть прибыли. При позитивном коррекционном сценарии ближайшими целями рубля могли бы стать отметки 93,85 за доллар, 102,75 за евро, 12,9 за юань, которые приостановили девальвацию российской валюты в июле (также район средних полос Боллинджера дневных графиков)", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Цены на нефть продолжают снижаться вечером в понедельник. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,66% - до $86,24 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,64% - до $82,61 за баррель.

Давление на цены оказывают неопределенность, связанная с Китаем, и укрепление доллара США, отмечает Trading Economics.

Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, повышается на 0,3% в ходе торгов в понедельник, что снижает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 августа на 2,8333 рубля, до 101,0399 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,7124 рубля, до 110,6847 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос 2,7628 рубля по отношению к пятнице и составил 100,9319 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 2,1601 рубля и составил 100,4641 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 048,472 млн, из которых $484,343 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 564,129 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 2,7067 рубля, до 110,59 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" укрепился на 1,8411 рубля, до 109,9304 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR529,305 млн, из которых EUR99,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,429,799 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущих значений. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 августа опустилась на 2 базисных пункта - 8,33% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц повысилась в понедельник на 7 базисных пунктов - до 8,22% годовых, на 3 месяца поднялась относительно пятницы на 5 базисных пунктов - до 7,68% годовых, на 6 месяцев увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,57% годовых.